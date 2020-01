Helmondse Esmah Lahlah is wethouder in Tilburg: ‘Ik gun iedereen dat-ie zichzelf kan zijn, ook mezelf’

Van tien hoog in Geldrop naar een hofje in hartje Helmond

7:30 HELMOND - Op tien hoog in een flat, het kon niet langer, merkte Chris Maertens. Zijn zoon heeft een angststoornis en autisme. „Die jongen kwam niet meer buiten.” Dus werd er verhuisd. Sinds half oktober woont Maertens met vrouw en kind aan het Arie Willemshof in de Helmondse binnenstad. Dat bevalt zeer. „Onze zoon is nu al vaker buiten geweest dan in al die tijd in Geldrop.”