Helmondse filmmaker maakt documentaire over Rwanda

Flessen­trek­ker trekt langs Helmondse horeca

20:00 HELMOND - Hij bestelde iets te drinken, meestal een wodka (of een dubbele), en ook nog wat te eten. Maar voor het maaltje werd geserveerd, was hij gevlogen. Zonder te betalen voor de drank dus. Op deze wijze benadeelde een Engels sprekende man de voorbije dagen zo’n beetje alle horecagelegenheden in het centrum van Helmond. Tot maandagochtend. Toen hij bij Lunch & Zo aan de Veestraat voor de tweede keer in vijf dagen op het terras plaatsnam, liep hij tegen de lamp.