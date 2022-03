Helmondse Fokker-fabriek moet dicht: 300 banen verdwijnen

GroenLinks blijft de grootste in Helmond; nieuwko­mers Forum voor Democratie, Denk en Mì Hellemon­ders in de raad

HELMOND - De opkomst in Helmond was met 39,3 procent wederom bedroevend laag. Maar GroenLinks is het gelukt opnieuw de meeste kiezers naar de stembus te trekken.

17 maart