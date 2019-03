Helmondse fraudezaak voor rechter: H. zou gemeente voor honderdduizenden euro's hebben bestolen

Live via twitterHELMOND - Deze donderdag begint bij de rechtbank in Den Bosch de strafzaak tegen Pieter H. De 57-jarige Limburger wordt ervan verdacht de gemeente Helmond voor honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s te hebben bestolen. Zijn ex-vrouw Diana N. zou ook schuld dragen.

H. zou jarenlang op kosten van de gemeente allerlei spullen voor zichzelf hebben aangeschaft, van elektronica en planten tot kleding en wijn. De formele verdenking tegen het voormalige hoofd van de Interne Dienst luidt: oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. N. staat terecht voor witwassen en opzetheling.

Hoe zat het ook alweer? Eind 2016 komt naar buiten dat Pieter H. in Helmond voor minimaal 18.000 euro heeft gefraudeerd. Hij wordt na tien jaar dienst op staande voet ontslagen. Het stadsbestuur doet aangifte en geeft de onderzoeksbureaus PricewaterhouseCoopers (PWC) en I-TEK opdracht om de zaak te onderzoeken. Meteen zijn er signalen van oud-werknemers van de gemeente dat H. jaren eerder al in de fout is gegaan.

Kasteel

Justitie doorzoekt begin maart 2017 de woning van H. in Echt en diens kasteel-restaurant Eyckholt in Roosteren. Allerlei spullen worden in beslag genomen, waaronder administratie, computers en een auto. Een paar dagen later worden H. en N. opgepakt en vastgezet voor verhoor. N. wordt na twee weken op vrije voeten gesteld, maar zit wel zonder werk; ze is door de gemeente Leudal op non-actief gesteld.

H. zit nog een paar weken langer in hechtenis. Hij zet Kasteel Eyckholt te koop. Het restaurant is dan al gesloten. In mei komt H. op vrije voeten, een maand later wordt Kasteel Eyckholt verkocht.

Leveranciers

In het najaar van 2017 presenteert de gemeente de uitkomsten van het interne onderzoek over de jaren 2014-2016. De fraude is dan becijferd op 450.000 euro. De conclusie is ook dat H. hulp moet hebben gehad van een aantal leveranciers van de gemeente. PWC en I-TEK beschrijven zeven manieren waarop H. de boel volgens hen heeft belazerd. Sommige methodes waren zeer geraffineerd, stellen de onderzoekers.

Toch is er verbazing. Want hoe kon iemand zo zijn gang gaan? Waarom werkten de controlemechanismen niet? Er wordt gesproken over een angstcultuur op het Helmondse stadskantoor. Desondanks waren er in 2008 en in 2014 meldingen van vermoedens van fraude. Het stadsbestuur geeft toe dat in het verleden niet adequaat op signalen is gereageerd.

Getuigen

De advocate van H. stelt dat het onderzoek van PWC en I-TEK niet objectief is geweest en dat de resultaten niet als feiten gepresenteerd hadden mogen worden. Begin december 2017 vraagt ze tijdens de pro-formazitting om ambtenaren en leveranciers van de gemeente Helmond en onderzoekers te mogen bevragen. Ook de advocaat van N. wil getuigen horen, onder wie H. Half december wijst de rechtbank de verzoeken deels toe.

De getuigenverhoren vinden plaats in maart 2018, waarna Justitie laat weten de leveranciers van de gemeente niet te zullen vervolgen. Reden: gebrek aan bewijs dat de bedrijven bewust hebben meegewerkt aan de fraude.

In november 2018 wordt na onderzoek van de Belastingdienst duidelijk dat de Helmondse fraudezaak mogelijk niet om tonnen maar om 2,9 miljoen gaat. Of dat inderdaad zo is, zal vanaf vandaag duidelijk worden.