Helmondse hamermoord-verdachte moet na drie jaar vrij rondlopen weer terug cel in

Haar hoger beroep zou woensdag dienen, maar advocate Leonie van der Grinten vroeg uitstel. De V. liep een verslaving aan pijnstillers op en moet daar eerst vanaf, ze kan de zitting zo niet bijwonen, bepleitte ze.

Maar advocaat-generaal Winfried Korver wist dat ze maandag was opgepakt door de politie wegens openlijk geweld: een flinke straatruzie. Het is volgens de AG ‘de zoveelste keer’ dat ze zich misdroeg en zijn geduld was op. Het hof bleek het daar mee eens: ze moet zich donderdagochtend melden.

Martelpraktijken

Huiveringwekkende verhalen klonken in 2018 in de rechtszaal toen beschreven werd wat de Helmondse moest doorstaan. Vuistslagen in gezicht waren niks vergeleken met wat martelpraktijken werden genoemd. In haar ondergoed in de vrieskou staan, peuken en dartpijltjes op haar lichaam krijgen: ze was een slaaf voor haar partner, vader van haar drie kinderen.

Maar dat was volgens de rechtbank geen vrijbrief voor wat mei 2016 gebeurde: tijdens een ruzie op de slaapkamer greep ze een hamer en sloeg hem dood. Zelfverdediging, vond haar advocate Leonie van der Grinten. Maar OM en rechtbank zaten met de vraag hoe ze aan die hamer kwam, en waarom wonden niet van voren maar opzij zaten. Ze kreeg zeven jaar cel.

Reprimande van het hof

Ze ging in hoger beroep en bij hoge uitzondering mocht ze vrij rondlopen. Zeer tegen de zin van advocaat-generaal Winfried Korver. Ze moest zich aan de letter van de wet houden, maar ‘mevrouw is al een paar keer rakelings langs de afgrond van die schorsingsvoorwaarden gegleden’. Het hof had haar ook al een reprimande gegeven.

Maandag ging het weer fout: een ruzie met haar buurvrouw over schade aan een auto liep uit op een flinke vechtpartij. Die staat ook op beeld. Korver zei dat Suzanne begon en uiteindelijk inbeukt op een liggend slachtoffer. Advocate Van der Grinten vond het wel meevallen, had het over een ‘typisch helmonds handgemeen’ tussen vriendinnen dat binnen een week weer vergeten zou zijn.

Korver zei dat de geloofwaardigheid van justitie inmiddels op het spel stond. De V. ging keer op keer in de fout, er moest een signaal komen voor haar, voor de nabestaanden en voor de maatschappij. ‘Er zijn grenzen.’ Het hof was het daar snel mee eens en beval de vrouw zich donderdagochtend te melden. Wel mag ze op de wachtlijst van de kliniek blijven staan. Daar is over drie maanden plaats en ook de behandeling zal drie maanden duren.

