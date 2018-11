Helmondse harddrugsgebruikers krijgen bezoek van hulpverleners

HELMOND - Bij een dozijn Helmondse harddrugsgebruikers staat binnenkort een hulpverlener of een politieagent op de stoep. Zij willen hen bewegen tot een andere levensstijl. Het project is een uitvloeisel van eerdere grote drugsacties.

In Helmond heeft de politie de afgelopen maanden een flink aantal producenten en handelaren in harddrugs opgespoord. Daarbij werden verdovende middelen in beslag genomen en ook enkele dealers opgepakt. Tijdens deze acties noteerde de politie ook de namen van driehonderd afnemers van pillen, poeders en ander verboden spul.

Niet allemaal zorgwekkend

Die lijst met gebruikers heeft burgemeester Elly Blanksma doorgegeven aan het Zorg- en Veiligheidshuis. Onder die naam werken gemeenten, justitie, politie en zorgverleners samen. Het Veiligheidshuis gaat met de namenlijst aan de slag. „Best bijzonder”, noemt manager Godfried van Gestel de lijst. „Bij ons worden vaker individuen aangedragen, door bijvoorbeeld de politie. Nu hebben we een veelheid aan namen. Maar die zijn niet allemaal even zorgwekkend.”

Daarom begint het Veiligheidshuis met het ‘aanpakken’ van twaalf personen. Zij staan niet alleen te boek als harddrugsgebruiker, maar kampen ook met andere problemen. Dat kan binnen het gezin spelen, te maken hebben met schulden of gezondheid. „We gaan nu nadenken: hoe komen we bij de mensen binnen en hoe vinden we de juiste zorg?”, zegt Van Gestel.

‘Hé, je gebruikt drugs’

Het Veiligheidshuis hoopt in het voorjaar de eerste resultaten te boeken. „Misschien dat we een soort overkoepelende aanpak kunnen bedenken waarna we wellicht nog eens twaalf mensen kunnen helpen. Of misschien wel alle driehonderd. We willen toch een signaal naar hen uit laten gaan van ‘hé, je gebruikt drugs’.”

Dat burgemeester Blanksma een lijst met drugsgebruikers liet opstellen, riep in oktober vragen op in de Helmondse politiek. Sommige partijen meenden dat hierbij het recht op privacy wordt geschonden. Dat weerlegt Blanksma: gebruik van harddrugsgebruik is bij wet illegaal. Dat benadrukt Van Gestel. „Dat er niet altijd voor wordt opgetreden, maakt geen verschil.”

Stevig bij de arm nemen