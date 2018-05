Helmondse heeft vooral goede herinneringen aan oorlogstijd in Eindhoven

Video Schoonma­ker zwaarge­wond na val van dak handboog­ver­e­ni­ging Helmond

15:55 HELMOND – In Helmond is vrijdagmiddag een man zwaargewond geraakt nadat hij van het dak van een gebouw was gevallen. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.