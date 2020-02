Helmondse henneppanden aan 2e Indumaweg en Hemelrijksestraat 6 maanden gesloten

Update Man zwaarge­wond naar ziekenhuis na aanrijding in Eindhoven

10:09 EINDHOVEN - Een man is dinsdagavond in Eindhoven aangereden door een auto. Dat gebeurde toen hij de Vonderweg wilde oversteken. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.