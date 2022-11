Helmondse hobbyschilder zoekt licht en omdat hij geen dakkapel mag bouwen staat hij bij de rechter

Tienerhuis in Helmond totaal niet populair meer onder jongeren: ‘Eigenlijk doen we al 25 jaar hetzelfde’

HELMOND - Er komen amper tot geen jongeren meer naar het Tienerhuis in Brouwhuis. Daarbij is er nog maar de helft over van het aantal vrijwilligers. Het bestuur maakt nu een plan om de toekomst van het Tienerhuis veilig te stellen.

