Helmondse huisvriend palmt puberdochter in en misbruikt haar

Het laatste hield in dat de man het meisje aanbood op swinger-sites. Daar ging tenminste één echtpaar op in. Zelf had hij veel seks met haar, onder dwang, door geweld, vastbinden en/of drogeren. Als ze niet deed wat hij wilde, zette hij haar onder een koude douche, dreigde haar te vermoorden of films op internet te zetten. En dan was er nog een andere kant: hij gaf haar cadeautjes als een hond en parfum, of lingerie. Hij hield haar in de gaten via een trackers-app op haar telefoon.