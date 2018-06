Helmondse hulp voor kwetsbare jongeren die werk zoeken

Bart Gruyters is pas achttien, maar weet het al zeker: „Ik blijf tot mijn pensioen hier.” De jonge Helmonder staat in de productiehal van Dorel, waar hij met een pers onderdeeltjes voor babyzitjes in elkaar klemt. Een taxibusje brengt en haalt hem dagelijks. Want Bart alleen in het verkeer, dat gaat mis. Hij heeft moeite met concentreren en is overgevoelig voor prikkels.

Niet voor niks zat Bart tot vorig jaar op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van de Antoon van Dijkschool in Helmond. Daar vond hij techniek en productie het leukste. „Dan blijf ik aan de gang. Ik maak graag dingen. Ik wilde van mijn favoriete schoolvak mijn werk maken. Dat is gelukt.”

Wajong

Bart doorliep daarvoor het traject Van School Naar Werk. Dit is een samenwerking tussen het VSO, praktijkonderwijs en regionaal werkbedrijf Senzer. Zij proberen daarmee een net te spannen over het gat dat de uitgeklede wet Wajong achterliet.

Toen Bart in zijn examenjaar belandde, klopte Ilke de Gouw bij hem aan. De participatiecoach van Senzer zocht stageplaatsten en regelde bedrijfsbezoekjes. De keus viel op Dorel, de fabrikant van Maxi-Cosi in Helmond. Bart werkt aan de Heibloemweg, gedetacheerd vanuit Senzer. „Die overgang verliep opvallend soepel”, blikt De Gouw terug. „Vaak denken ouders en leerlingen negatief over Senzer. Dan zit ik tussen de gekken, wordt gezegd.”

Anders

Moeder Maaike Gruyters denkt daar anders over. „Wij wisten al snel: onze Bart is anders dan anderen. Hij moet in een veilige omgeving werken. Mensen met een beperking hebben het nu eenmaal moeilijk binnen een gewoon bedrijf. Hij kan niet zelf op zoek naar nieuw werk. Ik snap helemaal niet dat sommige ouders een negatief beeld hebben van Senzer. Ik zie hem elke dag met plezier naar zijn werk gaan. Hij heeft leuke collega’s. Ik wil gewoon het beste voor hem.”

Het negatieve imago van 'sociale werkplaats' herkent werkbegeleider Hans Goedhart ook. „Ik hoor vaak zeggen: bij Dorel moet je niet zijn. Maar eenmaal hier zijn de meesten snel om. Want we nemen hen bij de hand.”

Speels

Over Bart zegt Goedhart met een knipoog: „Hij is nog wat speels.” Dat betekent: Bart kletst soms te lang met collega’s of ‘vergeet’ een werkafspraak. „Dat geeft niks, hij is zich aan het ontwikkelen”, vertelt Goedhart. Langzaamaan leert hij wat werken is en serieus zijn betekent.”

Bart heeft een contract tot september. Hij hoopt te kunnen blijven. „Ik heb tot nu toe alleen positieve reacties gehoord. Al houd ik me soms niet aan de regels.” Hij heeft toekomstplannen: „Ik wil doorgroeien tot logistieker. Dan moet ik materialen opruimen en aanleveren.”

Werkbegeleider Goedhart knikt. „Dat zie ik wel zitten voor Bart, maar eerst zorgen we dat hij alle materialen leert kennen. Daarna kunnen we opbouwen.”

Bart Gruijters heeft dankzij het project Van school naar Werk een baan gevonden Helmond

Schoolverlaters

Dit jaar vonden tot nu elf leerlingen uit het VSO en het praktijkonderwijs in de regio een baan dankzij Van School Naar Werk (VSNW). Dat klinkt weinig, maar de grote piek moet nog komen, na de examens en de schoolvakantie, legt een woordvoerder van Senzer uit. Ter vergelijking: in 2017 vonden 63 scholieren werk via VSNW. Een jaar daarvoor waren het 45 leerlingen. Het regionale werkbedrijf verwacht die stijgende lijn voort te zetten.