Helmondse hypotheekman (54) mogelijk een jaar de cel in voor oplichting van banken

Oproep + Video Wie heeft er al een boete gekregen voor appen op de fiets?

16:24 EINDHOVEN - In Eindhoven kregen al 221 mensen een boete voor appen of bellen op de fiets. In Helmond werden er 54 fietsers betrapt. Het leverde ze een boete van 95 euro op. Het ED is op zoek naar mensen die een boete kregen en komt graag met ze in contact.