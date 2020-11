Helmondse ijsbaan voorlopig niet onder water

Update Vrouw gered bij uitslaande brand in Helmond, geen andere personen meer aanwezig

9 november HELMOND - De brandweer is maandagmiddag rond 16.00 uur met spoed uitgerukt voor een woningbrand aan de Beelsstraat in Helmond. Nadat er een vrouw uit de woning was gered, leek het of er nog meer mensen binnen waren. Dat was uiteindelijk niet zo.