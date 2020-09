Helmondse inbrekers gepakt door opvallende buit: een waterpistooltje

Rachid S. (40) en Ralph P. (41) moesten dinsdag niet samen maar na elkaar plaatsnemen in het strafbankje van de Bossche rechtbank. Elk hadden ze een handvol verdenkingen. Een van de inbraken pleegden ze samen, dacht officier van justitie Paul Visser: die van het pistooltje. De mannen stonden op beeld toen ze aankwamen en wegliepen bij de woning. En daarna nog een keer want wat later pinden ze met een van de gestolen pasjes op het Helmondse station.

Ze konden worden opgepakt omdat agenten de twee herkenden. Datzelfde bewijs, herkenning door de politie, kon Visser vaker gebruiken. Zo was Rachid S. ook te zien bij de auto van een restauranthouder waar een tas met de dagopbrengst van achthonderd euro uit verdween. De eigenaar herkende S. zelf ook: hij is bevriend met diens broer.

Wegens overlast er uit

September vorig jaar was Rachid, volgens Visser, betrokken bij een vreemd geval van diefstal. Een vriend van hem zat in een inrichting en Rachid zou op diens honden passen. Omdat hij toen zwierf, trok hij het huis in, samen met een vriendin en nog meer zwervers. Uiteindelijk werden ze wegens overlast door de woningvereniging er uitgezet. Maar toen iedereen zijn spullen pakte, zou Rachid nogal wat eigendommen van de bewoner hebben ingepakt. Dat lag even later bij Ralph P.

Die had ook meer op zijn kerfstok. Eten gestolen bij de Plus, parfum bij het Kruidvat, inbraak op een bouwterrein, plus die inbraak met dat pinnen. En, ook opmerkelijk, een half jaar eerder had hij bij dat huis een ijskast die in de tuin staat, leeggehaald. Er zou voor bijna tweehonderd euro aan boodschappen inzitten. “Da’s een halve koe!”, schrok Ralph.

Cirkel

Rachid S. ontkende alles en kreeg een eis van vijftien maanden. Zijn advocaat Paul Saris vroeg vrijspraak want S. staat weliswaar vaak op beeld als hij ergens in de buurt is. Maar er is niet gefilmd dat hij echt inbreekt. Advocate C. Stallen had langer nodig om voor P. te pleiten. Die had zijn leven inmiddels een heel eind op orde, maar alles zou teniet worden gedaan als hij de cel in moest; dan raakte hij zijn huisje kwijt. P. zelf bekende noch ontkende. Volgens hem kreeg hij geen kansen: ‘eenmaal een bajesklant, altijd een bajesklant’. Stallen vond het tijd om die cirkel te doorbreken.