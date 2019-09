Helmondse is Brabantse Taalheld 2019

26-jarige Helmonder overleden nadat hij met motor botst op boom, Oostenrijk­se vrouw (23) gewond naar ziekenhuis

16:47 HELMOND - Een 26-jarige Helmonder is dinsdagmiddag overleden nadat de motor waarop hij zat van de Neervoortseweg in Helmond is geraakt en tegen een boom is gereden. De man bestuurde de motor en zat samen met 23-jarige Oostenrijkse vrouw op het voertuig.