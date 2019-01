Helmondse Kadogo werkt tien jaar aan beter onderwijs in Kenia

Aangifte tegen kerk na verkrach­ting op seminarie in Helmond: 'Een criminele organisa­tie’

19 januari HELMOND - Advocaat Jan Boone heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de Rooms-Katholieke Kerk, de paus en de bisschoppen in Nederland. Boone heeft dat gedaan namens Theo Bruyns, die in zijn tienerjaren regelmatig is verkracht door een pater van het seminarie Christus Koning in Helmond.