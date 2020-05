Helmondse kapper Arno Oberendorff stopt ermee: buurten was net zo belangrijk als knippen

,,Wereldproblemen werden in een knipbeurt opgelost, zeg ik altijd.” Buurten was net zo belangrijk als knippen in de kapperszaak aan de Margrietlaan in Helmond-Oost. ,,Het was net een bruin café zonder bier”, aldus Arno Oberendorff. Er was zelfs een groepje dat op zaterdagen in zijn winkel afsprak. ,,Op het laatst kwamen de vrouwen zelfs mee.”