Helmondse kinderen en hun verhalen over ‘Oorlog in mijn stad’

Bevrijding 75 jaarHELMOND - Gebonk op de deur. Dan: ,,Mogen we binnenkijken? Zitten hier Joden?’’ Het is een stukje uit een van de oorlogsverhaaltjes die later deze maand worden gespeeld door kinderen van zeven Helmondse openbare basisscholen.