Helmondse krijgt politie op bezoek, omdat ze sieraden van ivoor, koraal en schildpaddenschild aanbiedt op Marktplaats

HELMOND - Een vrouw die haar sieraden van ivoor, koraal en schildpaddenschild wilde verkopen via Marktplaats, kreeg deze week onverwacht bezoek van de politie. Er zijn strenge regels omtrent het verhandelen van zulke sieraden, maar veel mensen zijn daar niet van op de hoogte, meldt een woordvoerder.

‘In #Helmond te koop aangeboden sieraden van ivoor, koraal en schildpadschild in beslag genomen’, meldt de politie vrijdag via Twitter. ‘Eigenaar wist niets van de verplichte documenten bij handel in beschermde diersoorten. Sieraden worden vernietigd.’

Strenge regels

,,Dat berichtje is vooral bedoeld voor andere mensen”, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Wees je er bewust van dat er strenge regels gelden voor sieraden van dierlijk materiaal.” Volgens de politie is de vrouw die de kettingen en armbanden aanbood een particulier en was ze zich van geen kwaad bewust. ,,Wij kregen niet de indruk dat zij te kwader trouw was.”

Normaal gesproken staan er forse boetes op het verhandelen. ,,Maar in dit geval is dat niet aan de orde, er loopt ook geen strafrechtelijk onderzoek. Wel heeft de vrouw een officiële waarschuwing gekregen.” De sieraden werden in beslag genomen en vernietigd. ,,Het is net als nepkleding, wij willen niet dat die terug op de markt komt.”

‘Erfstuk mag je houden’

In uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om voorwerpen van dierlijk materiaal te bezitten. De regelgeving rond deze dierlijke spullen is heel complex, legt de woordvoerder uit. ,,Stel, jij erft zo’n stuk, dan mag je dat houden. Maar je mag het niet verhandelen. Je mag het ook niet zelf kopen.”

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft omtrent zulke goederen specifieke regels opgesteld.