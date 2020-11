Helmondse Lava tweede in Kunstbende

Prijswin­nen­de film van Lava Hijzelaar (16) uit Helmond draait in De Cacaofa­briek

5 november HELMOND - De prijswinnende animatiefilm Prince Charming is zaterdag 10 november te zien in De Cacaofabriek in Helmond. De film is gemaakt door Lava Hijzelaar (16) uit Helmond.