Helmondse luxe waterwoning krijgt een groen zusje: Gielissen Shipyard richt zich ook op huisvesting student en expat

Een tiny house maar dan voor op het water. Gebouwd met duurzaam hout en onbehandeld aluminium. Met meubilair dat is gemaakt van tweedehands plaatmateriaal. Uiteraard elektrisch aangedreven, en indien gewenst met zonnecollectoren en voorzien van met schapenwol geïsoleerde wanden.

'Groenste boot van de haven’

De 'groenste boot van de haven' noemt Gielissen Shipyard zijn jongste paradepaardje, de MarinHome 32 Tiny Eco. De boot is een vervolg op de luxe 'houseboats' waarmee het Helmondse onderdeel van de interieurbouwer enkele jaren geleden in een nieuwe markt stapte.

Quote Mensen willen niet meer ver weg op vakantie. Een houseboat geeft je de beleving van water. Je bent op je eigen eilandje, waar je geen probleem hebt met 1,5 meter afstand.” Frank van der Pasch, Gielissen Shipyard

De waterwoningen zijn een succes. De honderdste wordt dit jaar geleverd, vertellen projectmanager Geert Duijf en commercieel manager Frank van der Pasch. In het inwendige scheepsdok in het complex van Gielissen in Helmond ligt een boot-in-aanbouw van 54 vierkante meter te dobberen. In een van de andere van vier 'bouwputten' is een karkas herkenbaar van het grootste type van 84 vierkante meter.

Hausse

,,We hebben gelijktijdig 23 boten in bestelling gekregen", glundert Van der Pasch. De coronacrisis die aanvankelijk voor een dip in de vraag zorgde, heeft een hausse teweeggebracht. ,,Mensen willen niet meer ver weg op vakantie. Een houseboat geeft je de beleving van water. Je bent op je eigen eilandje, waar je geen probleem hebt met 1,5 meter afstand."

De kleinere eco-variant is ontwikkeld om een bredere doelgroep te bereiken. De grootste MarinHome 84 kost 170.000 euro exclusief btw. De tiny houseboat is vanaf 100.000 euro exclusief btw verkrijgbaar.

Huisvesting expats en studenten

Behalve als drijvende recreatiewoning voor verhuur ziet Gielissen voor het groene zusje ook een rol weggelegd als permanente huisvesting. Van der Pasch: ,,Voor studenten of expats. We kunnen voor gemeenten problemen met woningentekort helpen oplossen. Woningen die ook nog eens energieneutraal zijn. Gemeenten hebben soms veel water waar ze nu geen gebruik van maken. Havens in gemeenten zijn vaak noodlijdend."

De eerste opdrachten voor de tiny boot zijn binnen handbereik, vertelt Duijf. ,,We hebben een opdrachtgever in Duitsland met een optie op vier boten en een demonstratieboot." Zo'n proefmodel ligt ook in een haven in Wanssum. Een prototype van de eco-variant is te vinden in Maasbommel. ,,De vraag naar duurzaamheid zie je vooral in Nederland. Tiny huizen beginnen voet aan de grond te krijgen. We spelen in op de trend."

Hergebruik oude interieurs

De scheepswerf sluit naadloos aan op de ambitie van de Gielissen-groep om zijn activiteiten te verduurzamen. In Helmond kan voor gebruikt materiaal worden geput uit de 'oogsthal' waar oude interieurs van bijvoorbeeld exposities in worden opgeslagen.

Gielissen verwacht dit jaar zo'n twintig boten af te leveren. Sinds vorig jaar een nieuwe hal in gebruik is genomen, ligt de maximumcapaciteit op 45 stuks per jaar. ,,Volgend jaar verwachten we die nodig te hebben."