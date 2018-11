Helmondse media vragen bijna kwart miljoen subsidie

Analyse Andere tijden vragen om ander onderwijs

10:13 HELMOND - De één noemt het Domeinonderwijs, de ander Deltawijs. Andere middelbare scholen komen met variaties daar op of hebben al iets dergelijks. Basisschool Mondomijn broedt op een eigen variant voor dertien-plussers. Welk etiket er ook op wordt geplakt, de insteek van onderwijs geven is aan het veranderen. In sneltreinvaart.