Helmondse militair aangehouden op verdenking van de handel in harddrugs

Concertse­rie Music & More van St. Lucia Mierlo en Unitas Mier­lo-Hout pas in maart 2021

11:45 MIERLO/HELMOND - Het evenement Music & More is uitgesteld tot maart volgend jaar. De organisatie moet de concerten naar een later moment verplaatsen omdat de dirigent tijdelijk uit de running is wegens gezondheidsredenen.