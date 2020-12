Helmondse moordverdachte ‘Ad de Rat’ kon de gouden bergen van undercoveragent niet weerstaan

video College Tour met André Kuipers: astronaut neemt 44 schoolklas­sen mee de ruimte in

2 december EINDHOVEN - Wat heeft André Kuipers het meest gemist toen hij in de ruimte was? En is ruimtevaart slecht voor het milieu? Deze en andere vragen kreeg de astronaut van basisschoolleerlingen tijdens een digitale College Tour, waarvoor Kuipers zelf in het Evoluon neerstreek.