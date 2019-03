Helmondse moslima (17) wil met persoonlijk boek vooroordelen wegnemen

Mensen tonen vaak medelijden. Zoals die mevrouw in de trein. „Ze vroeg waarom ik een hoofddoek draag. Ze dacht dat ik onderdrukt word.” In het gesprekje dat volgde, legde Chaimae Azarfane uit dat dat niet klopt. Dit voorval en vele andere komen aan bod in haar boek Tussen twee werelden in. De Helmondse van Marokkaanse komaf werkte er drie jaar aan, min of meer in het geheim. Met een lach: „Alleen mijn moeder wist ervan. Moeders weten alles, hè.”