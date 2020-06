Helmondse musical jaar uitgesteld

Glasplaat van waterput in Helmondse Apostel­wijk weer aan diggelen geslagen; einde museumpje

13:33 HELMOND – Woede, frustratie en onbegrip in de Helmondse Apostelwijk. Alweer is de glasplaat van de waterput vernield. Het betekent het einde van het minimuseumpje over de historie van de wijk.