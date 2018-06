'Helmondse' musical Jekyll & Hyde: in alles een uitdaging

„In het boek wordt er één iemand vermoord, in de musical vallen ze met bosjes.” Productieleider Marcel Strijbosch legt uit waarom Jekyll & Hyde, de derde grote productie van Musicals in Helmond, qua kaartverkoop voor een uitdaging staat: een voorname categorie bezoekers lijkt bij voorbaat af te vallen. „Het is een heftig verhaal, niet geschikt voor kleine kinderen.”

Eind deze maand wordt de show vier keer opgevoerd, in Cultuur Centrum Martien van Doorne in Deurne. Achter de keuze voor deze locatie zit een verhaal. Nadat theater ’t Speelhuis in Helmond eind 2011 afbrandde, belandde Musicals in Helmond hier voor het eerst (met Dracula). De tweede grote productie, Cats, vond wel in de thuisstad plaats, maar Jekyll & Hyde gaat weer naar Deurne. Strijbosch: „Ons budget laat het simpelweg niet toe om het in Het Speelhuis te doen.”

Flinke kluif

Musicals in Helmond moet niet verward worden met De Helmondse Musical. Die laatste brengt zelf geschreven producties op de bühne. Musicals in Helmond overgiet bestaande verhalen met een eigen sausje. Dan nog blijft Jekyll & Hyde een flinke kluif, ook zeker voor de spelers, stelt Strijbosch. Bij de mannelijke en vrouwelijke hoofdrol is daarom gekozen voor een dubbele bezetting. In principe nemen de vier allemaal twee shows voor hun rekening. „Maar we hadden gewoon back ups nodig, want deze rollen kan een ander niet zomaar even overnemen als een van de hoofdrolspelers bijvoorbeeld ziek is.”

Over belangstelling van acteurs had Musicals in Helmond niet te klagen. „We hebben zelfs mensen moeten teleurstellen”, aldus Strijbosch. Nu nog graag een soortgelijk scenario als het gaat om de kaartverkoop. Want hoewel een preview tijdens de Franse Markt een paar weken geleden voor enthousiaste reacties zorgde, zijn er in totaal nog zo’n duizend tickets beschikbaar.