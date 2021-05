Helmondse opkoper raakt parkeervergunning bus na twintig jaar kwijt

Bedrijfs­pand in Helmond zes maanden dicht na vondst hennep en zaken die wijzen op drugshan­del

17 mei HELMOND - Een bedrijfspand aan de Achterdijk in Helmond is voor zes maanden gesloten, nadat er in het pand ruim honderd gram hennep werd gevonden en zaken die wijzen op de handel in drugs. Burgemeester Elly Blanksma is daarom overgegaan tot tijdelijke sluiting.