Helmondse oud-gemeentesecretaris Alwin ter Voert overleden

Expert Ad ondervroeg moorde­naars en verkrach­ters: ‘Good cop, bad cop spelen slaat nergens op’

17 juli EINDHOVEN - Rechercheur Ad Verhorevoort (64) zat in de verhoorkamer tegenover moordenaars en verkrachters. Hij was de hotline voor als de politie er niet in slaagde om tot iemand door te dringen, maar weet ook hoe een valse verklaring op de loer ligt. „Ik heb collega’s die zeggen: ik zou nooit een zedendelinquent kunnen verhoren. Ik heb daar niet zo’n moeite mee.”