Helmondse oud-snelwandelaar Jan Cortenbach leeft in China: ‘Door mijn westerse uiterlijk geloven ze mij hier wél’

Het doet nog steeds pijn bij de inmiddels 62-jarige Jan Cortenbach. Hij liep in 1988 de 50 km in 3.58.23. ,,Met een blessure. De limiet was 3.57 uur. Het NOC was onverbiddelijk. En 50 km is niet een afstand waarvan je zegt ‘ik probeer het volgende week weer'. Vier jaar later was de limiet 4.12 uur, een kwartier langer. Dat heeft me echt gestoken.”