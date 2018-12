Helmondse oudejaarsconference: lekker lachen, soms venijnig, maar ook wat rommelig

Mooi hoor, dat nieuwe Het Speelhuis. Maar wie heeft die serre eraan gezet? Was er daarom een week durend theaterfestival? „Minne buurman hi ok un serre gezet, maar niks gin fisje!” Aan het woord is cabaretier Joop Vos, in de rol van kankerende Helmonder. Hij spuugt zijn bespiegelingen tegen het achterhoofd van Maarten Saris, die als portier van het theater steeds ongemakkelijker in stramme houding het gezanik aanhoort.