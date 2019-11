Helmondse overvallers gepakt na pizza-bestelling

Het gaat om vier mannen: Ilias A. en Abdirhaman M (beiden 20 en uit Helmond), Arafat M. (21 uit Nuenen) en Hasan A (20) uit Laarbeek. Ze werden opgespoord door een speciaal team dat zich zorgen maakte over veel gewapende overvallen in en rond het Helmondse. In november vorig jaar was het raak bij cafetaria’s in Nuenen en Aarle-Rixtel, in december een friettent in Beek en Donk en de Emtee van Valkenswaard, in januari een Helmonds tankstation.