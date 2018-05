Helmondse politici over De Braak: 'Nu naar de toekomst kijken'

Informatie­avond in Someren over zelfdodin­gen: 'Je brengt echt niemand op verkeerde gedachten'

29 mei SOMEREN - Ze kreeg een 14-jarig meisje aan de telefoon. De tiener vertelde aan Karen Keukelaar van 113 Zelfmoordpreventie dat ze uit het leven wilde stappen, want haar vriendje had een leuk gesprek op social media met een ander meisje. Maar Keukelaar spreekt ook mannen die hun baan verliezen, in financiële problemen raken, wiens relatie onder druk komt te staan en geen uitweg meer zien. ,,Er rust nog een taboe op, maar je kunt echt over zelfmoord praten", is haar boodschap. Die zal ze ook woensdag 13 juni overbrengen tijdens een informatieavond op het Varendonck College in Someren.