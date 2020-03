Helmondse politiek kan niet veel anders: extra geld om begroting Senzer op orde te brengen

‘Het is jammer dat het moet, maar we kunnen eigenlijk niet veel anders’ was de teneur dinsdagavond tijdens de commissievergadering over de herstelbegroting van Senzer. Met uitzondering van het CDA dat een voorbehoud maakte, stemden alle raadsfracties dan ook in met de aanpassingen. ,,We zijn gedwongen er het beste van te maken”, aldus Thomas Teurlings van GroenLinks. ,,We moeten het oplossen”, zei D66’er Stef Stevens. ,,Het enige verschil is eigenlijk dat wij nu een garantstelling vooraf geven. Anders waren we er ook goed voor geweest, maar de provincie accepteerde dat niet”, aldus Nathalie Peijs (PvdA).