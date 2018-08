Helmondse politiek worstelt met zwembad en Annawijk

HELMOND - Een van de baden van het nieuw te bouwen zwembad op sportpark De Braak toch dieper maken? En toch maar een duikplank erbij? Of een glijbaan? Wat gaat het dan kosten? Moet het budget van 13,5 miljoen euro nog iets verhoogd worden? De Helmondse politiek is er niet uit.

De adviescommissie Omgeving boog zich dinsdagavond over het jongste zwembadplan van het stadsbestuur. Dat voorziet in de komst van twee 25-meterbaden, waarvan één wedstrijdbad, en een peuterbad. Het is daarmee puur gericht op sportief gebruik, in tegenstelling tot het huidige zwembad De Wissen, dat ook een golfslagbad met een glijbaan en bubbelbaden heeft.

Coalitiepartij SP en oppositiepartij CDA zijn er (nog?) niet van overtuigd dat een echt sportbad de juiste weg is. „De gewone Helmonder gaat het vertier missen”, stelde SP’er Ad Spruijt. „Wat als de mensen wegblijven”, vroeg CDA’er Jan Roefs zich hardop af.

Een aantal partijen lijkt daarnaast gevoelig voor de boodschap van duikvereniging Aquarius. Die heeft aangegeven niet uit de voeten te kunnen met een bad van maar 2,20 meter diep. Wethouder Harrie van Dijk beloofde hier nog eens naar te kijken, maar waarschuwde direct: „Elke extra feature brengt meerkosten met zich mee.”

Dat was koren op de molen van de VVD. Die is toch al erg bezorgd over de kosten van het nieuwe zwembad. Theo Manders wees op de bouwkosten („Bouwbedrijven kunnen op dit moment vragen wat ze willen.”) maar vooral ook op de exploitatielasten („In andere gemeenten zijn grote fouten gemaakt.”)

Invloed

Komende dinsdag moet de gemeenteraad knopen doorhakken. Ook in dat andere lastige dossier: de broodnodige opknapbeurt voor de zo geplaagde Annawijk. In dit geval is er brede steun voor het rigoureuze plan van aanpak van het stadsbestuur, woningcorporatie WoCom en welzijnsorganisatie LEVgroep. Maar hoeveel invloed kan de gemeente uitoefenen? En hoe snel?

De nood is hoog in de oude Annawijk. Die is verwaarloosd en uit balans en daardoor is sprake van een opeenstapeling van problemen. Ruud Verhoeven van GroenLinks, die er zelf opgroeide, sprak dinsdagavond van een ‘afvoerputje’, volgens Michael Rieter van Helder Helmond is er ‘een getto gecreëerd’. „De wijk moet geresocialiseerd worden.”

Rieter pleit voor een andere toewijzing van de huurhuizen en in feite voor een (betere) screening van kandidaat-huurders. Een ambtenaar van de gemeente gaf aan dat het toewijzingssysteem Wooniezie hier in principe ruimte voor biedt. „Maar met veel goedkope huur bij elkaar, ben je wel beperkt. En als je de Annawijk gaat ontzien, worden andere wijken zwaarder belast.”