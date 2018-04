Helmondse praatshow over dementie

Wethouder Van der Zanden erkent mislukken Stadslab Helmond

14 april HELMOND - Stadslab Helmond was een experiment en experimenten kunnen mislukken. Dat zegt wethouder Nathalie van der Zanden (SP) in een toelichting op het verdwijnen van de organisatie in de huidige vorm. „Het werkt niet zoals we gehoopt hadden en dus gaan we zoeken naar een andere vorm”, aldus Van der Zanden.