Helmondse prediker betrokken bij omstreden bijeenkomst

HELMOND/DEN HAAG - De imam van de Helmondse Al Fadjr-moskee is een van de sprekers zondag op een omstreden bijeenkomst in Den Haag. De andere spreker, Fawaz Jneid, heeft in delen van Den Haag een gebiedsverbod gekregen omdat hij in zijn preken een intolerante boodschap verspreidt.

De bijeenkomst in Den Haag is gepland in het congrescentrum aan het Buitenhof dat ook onderdak biedt aan de ambassade van Israël. Het is nog niet zeker of hij ook doorgaat. Het congrescentrum beraadt zich op de vraag of het wel verstandig is de islamitische organisatie een podium te bieden.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke is er volgens haar woordvoerder niet gerust op: ,,Vanzelfsprekend zullen de gemeente en betrokken partners dit evenement goed in de gaten houden. In z’n algemeenheid staan wij voor de vrijheid van eenieder om zijn mening te uiten. Tegelijkertijd zijn we ook scherp op wie verdeeldheid en intolerantie predikt en jongeren inspireert tot radicalisering en jihadisme.’’

Quote Dit laat zien dat er strakkere regels nodig zijn om zulke haat-imams te weren. Zij krijgen nu alle ruimte om de giftige boodschap te verspreiden. Haags CDA-raadslid Daniëlle Koster

CDA-raadslid Daniëlle Koster uit Den Haag betreurt dat Fawaz zijn gang kan gaan. ,,Liever hebben we dat hij helemaal geen podium meer krijgt in de stad en het land. Dit laat zien dat er strakkere regels nodig zijn om zulke haat-imams te weren. Zij krijgen nu alle ruimte om de giftige boodschap te verspreiden.''

Helmonder Abdelhamid Ainelhayat zei vorig jaar in een interview met deze krant dat hij zichzelf ziet als bondgenoot van Fawaz Jneid, die onlangs in het nieuws kwam omdat hij kritiek uitte op burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Aboutaleb zou geen goede moslim zijn. Ainelhayat ondertekende vorig jaar een petitie tegen het gebiedsverbod dat Jneid kreeg in de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag omdat hij in zijn preken 'een vijandsbeeld schept van sjiieten, Joden en het Westen.' De Helmonder staat achter zijn collega. ,,Want ik houd er niet van dat een imam in Nederland niet vrij kan lopen en spreken. Dat is geen democratie." Ainelhayat kwam in 2015 zelf in het nieuws toen hij in een preek een aanval deed op de democratie.

Geen geweld