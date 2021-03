Helmondse psychiater moet tonnen terugbetalen aan zorgverzekeraar: hij voerde soms meer dan 24 uur per dag op

Wie was in 1952 de snelste in de wielerron­de van Helmond?

6 maart EINDHOVEN - De wielerronde van Helmond in 1952. Wie weet welke wielrenner dit van wielerploeg Terrot is en wie won er dat jaar? Ook andere herinneringen aan of anekdotes over de wielerronde zijn welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.