Helmondse raad ‘gunt’ nieuwe raad geen dure tablet

Operatie weer uitgesteld? Chirurg Rudi klom in de telefoon en belde patiënten: ‘De zwijgende meerder­heid toont veel begrip’

VELDHOVEN - Wat heeft een chirurg zijn patiënten nog te bieden, als door Covidzorg onzeker is wanneer hun operatie komt? Rudi Roumen van het Máxima MC in Veldhoven besloot een aantal van hen te bellen. ,,Mensen zijn begripvoller dan ik had verwacht.”

13 december