Helmondse rondvaartboot De Waterengel in de etalage

Het liefst willen ze dat De Waterengel in Helmond blijft. Daar hoort de rondvaartboot thuis, vinden Jan Kersten en Corry Smolders van Stichting Schip. Maar de twee kunnen hun grote liefde niet zomaar weggeven. En dus geldt: als er interesse komt van buiten de stad, wordt die serieus genomen. „Maar eerst gaan we kijken of er in Helmond belangstelling is”, aldus Smolders.

De Waterengel staat vanaf nu in de etalage, zoveel is zeker. Smolders is als kunstenares te druk met andere zaken, haar partner heeft na een zware ziekte de energie niet meer. De twee zijn er niet in geslaagd hun project nieuw leven in te blazen. Zij: „Zo’n boot moet je toch goed bijhouden.” Hij: „Het doet zeer om er afscheid van te moeten nemen.” Zij weer: „We hebben zo veel leuke dingen meegemaakt.”

Rustgevend

Stichting Schip kocht De Waterengel in 2006 aan. Vanaf Suytkade voer de trage platbodem geregeld uit, over de Helmondse kanalen, maar bijvoorbeeld ook naar Eindhoven. Het ging bij zulke tochten vooral om het rustgevende effect. Verder was schipper Kersten en gastvrouw Smolders niets te dol. Er was onder meer een bruiloft aan boord, een asverstrooiing, en Sinterklaas kwam op bezoek.

De laatste jaren lag De Waterengel vooral stil. Stichting Schip zocht met Jan en alleman contact om daar verandering in te brengen. Tevergeefs. De boot ligt nu in Eindhoven, op het droge. De bak is in orde, verzekeren ze; het ding kan varen. Verder moet er wel het nodige aan De Waterengel gebeuren. Kersten en Smolders zien nog altijd kansen. Zij: „De boot kan een mobiele vergaderruimte worden. Of een klaslokaal. Of misschien kan de TU/e hem elektrisch maken.”

Belangstellenden kunnen zich wenden tot Stichting Schip: www.schiphelmond.nl