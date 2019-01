Helmondse school blijft leerlingen komende tijd hulp bieden na schietpartij

Behulpzame man die peuter (2) in Helmond hielp gevonden, scholieren zagen klasgenoot (15) beschoten worden

22 januari HELMOND - Enkele leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond waren er maandagmiddag getuige van hoe een 15-jarige klasgenote bij de schietpartij door een kogel in haar arm werd geraakt. Dat heeft burgemeester Elly Blanksma dinsdagavond in een verklaring laten weten. ,,De school is enorm geschrokken van wat zich daar heeft afgespeeld.”