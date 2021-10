Helmondse schooldirecteur Mark van Kemenade met pensioen: ‘Het was altijd een hobby’

HELMOND - Honderden kinderen, ouders en (ex-) collega’s namen gisteren afscheid van Mark van Kemenade. De directeur van openbare basisschool ’t Hout nam na bijna twintig jaar afscheid en gaat met pensioen. ,,Het was geen werk maar een hobby voor mij.”

Toen Mark van Kemenade (66) twintig jaar geleden de nieuwe directeur werd van OBS ’t Hout zat de school in een moeilijke periode. Het vorige schoolgebouw was één jaar eerder volledig afgebrand en de school had geen goede naam in ’t Hout.

,,Aangezien het een openbare school is werden we door veel mensen gezien als een soort afvalputje”, zegt Van Kemenade. Hij weet zich nog goed te herinneren hoe hij een paar maanden voor zijn aanstelling voor het eerst kennismaakte met de school. ,,Ik ging met wat collega’s naar een rondleiding in het nieuwe gebouw en was direct verkocht.”

Rondleiding

Tot die bewuste rondleiding was Van Kemenade leraar op basisschool Drents Dorp in Eindhoven, een heel andere omgeving dan in ’t Hout. Zeker in de eerste maanden was het voor hem even wennen. Waar in Eindhoven met een harde hand geregeerd moest worden ging het er in ’t Hout gemoedelijker aan toe. Van Kemenade: ,,Deze school is toch meer dorps met enkele stadse kenmerken, hier kon een leraar gerust tweehonderd kinderen toespreken op een sportdag, dat was in Eindhoven ondenkbaar.”

Vanaf het moment dat hij de scepter zwaaide ging het steeds beter met de school. Al bleven veel mensen met argwaan houden. ,,We waren ook een vreemde eend in de bijt, om ons heen zaten drie katholieke scholen”, weet Van Kemenade zich nog te herinneren. Het feit dat de school eigenlijk weer helemaal opnieuw moest beginnen – tijdens de brand was al het lesmateriaal verloren gegaan – was eigenlijk een geluk bij een ongeluk voor hem. ,,Daardoor kon ik meer mijn stempel drukken, het voelde niet als werk maar als een hobby.”

Afvalputje

Dat deed hij niet zonder succes, het ‘afvalputje’ van voorheen is nu de grootste basisschool van Helmond met een kleine zeshonderd leerlingen. ,,De basis van dit succes is dat iedereen gelukkig moet zijn, als dat lukt dan komt de rest vanzelf”, zegt Van Kemenade die aanvult dat niet hij maar de leraren de belangrijkste schakel zijn. Dat de waardering enorm is bleek gisteren.

Samen met vrouw Marian en dochter Milou werd hij in de ochtend opgehaald, aangekomen op school deed iedere klas een optreden en in de middag was er een grote receptie in De Geseldonk. Daar waren ook bestuurders van andere Houtse verenigingen bij aanwezig. ,,We doen het allemaal samen, dus ik waardeer het zeer dat iedereen hier voor mij is” aldus Van Kemenade.