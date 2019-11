Helmondse scouts helpen salamanders bij Nationale Natuurwerkdag

Fanatiek steekt Lex van Vugt zijn kleine spade in de grond. Onder begeleiding van Ad Adriaans van IVN Helmond verwijdert het negenjarige lid van Scouting Jan Baloys uit Stiphout jonge boompjes aan de oever van het Kikkerven, in de bossen tussen Stiphout en Gerwen. ,,Een stuk of twintig ga ik er vandaag weghalen”, denkt de jonge scout. “Het is fijn. Ik houd er van om in de natuur te zijn.”