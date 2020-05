Helmondse start-up Lightyear sluit samenwerking met DSM voor integratie zonnedaken in andere voertuigen

Met de oplossing van Lightyear zorgt zonne-energie voor de elektriciteit. Het bedrijf heeft een eerste model voor een gezinsauto in ontwikkeling.

Lightyear en DSM gaan samen de markt beoordelen voor integratie van de zonnedaken in meer elektrische voertuigen. Ze starten proeven voor klanten in de automobielindustrie en het openbaar vervoer.

Actieradius van 725 kilometer

Lightyear ontwikkelde de technologie oorspronkelijk voor de zonnepanelen van Lightyear One. Bij de lancering in 2021 zal Lightyear One naar zeggen van het bedrijf met een actieradius van 725 km gelden als de meest efficiënte zonneauto ter wereld voor lange afstanden.