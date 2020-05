Helmondse technisch dienstverlener Kuijpers boekt omzetgroei maar minder winst

Geen kinderva­kan­tie­we­ken in Peel of misschien toch, maar dan anders...

13:43 PEEL - Geen jungle in Gemert, geen expeditie in Mierlo, geen Hollywood in Brandevoort, geen bouwdorp in Someren en komende zomer ook geen Walsbergse Spelen. De traditionele kindervakantieweken zijn grotendeels afgelast.