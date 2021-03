Helmondse tiener wil Playstation verkopen op Marktplaats, maar krijgt met discriminatie te maken: ‘Jullie krijgen ook al een uitkering van de overheid’

Kort nieuws Kermis in Helmond uitgesteld, Brande­voort krijgt vrouwen­team en lezing over China

18 maart De Helmondse voorjaarskermis, die dit jaar gepland stond tussen 26 maart en 4 april, wordt vanwege de coronacrisis verplaatst naar 22 tot en met 27 oktober van dit jaar. Die periode valt samen met de herfstvakantie. De gemeente Helmond heeft, in overleg met de kermisbranche en de ondernemers in het centrum, besloten om de festiviteiten in deze periode te plannen. De kermis in Brouwhuis gaat niet door, die stond gepland in mei. De gemeente vindt het onverantwoord om deze editie op dat moment door te laten gaan. Of de zomerkermis doorgaat, en op wat voor manier, is nog onbekend.