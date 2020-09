Helmondse vechtsportschool Toga Rashi maakt nieuwe start in de Spiegelzaal van het Fletcher Hotel

Ze hadden ietsjes eerder weer open kunnen gaan. Maar het was zomervakantie en belangrijker nog: de vechtsportschool moest toch verhuizen. Dan maar meteen een goed begin maken op de nieuwe plek, dacht Hans Spaan van Toga Rashi. Sinds september worden de lessen in onder meer jiujitsu, jodo, tai chi en kendo gegeven in het Fletcher Hotel op Suytkade.

De Spiegelzaal - verwijzend naar de vele spiegels aan de muren - op de tweede etage is het nieuwe onderkomen van Toga Rashi. Spaan huurt er van de gemeente, net zoals het geval was bij de vorige ruimte in de Kamenij.

Zwaardtechnieken en stokvechten

Al dertig jaar wordt jong en oud bij Toga Rashi wegwijs gemaakt in de wereld van de krijgskunst; stokvechten, zelfverdediging, bewegingsleer en zwaardtechnieken zijn enkele disciplines. Spaan begon zijn instituut midden in het centrum van Helmond. Op de zolder van het pand aan de Kanaaldijk waar voorheen Bloemsierkunst Valentijn zat opende de vechtsportschool in april 1990 de deuren. ,,Als het te warm werd - en dat was nogal eens op die zolder - hingen we een briefje op de deur met de tekst ‘vandaag theorie’ en zaten we buiten bij het kanaal.”

Na vijf jaar verhuisde Toga Rashi naar wijkhuis de Kamenij in Helmond-Noord. Twee jaar geleden kreeg Spaan te horen dat hij er weg moest omdat er andere plannen zijn voor die locatie. Het viel niet mee om een andere plek te vinden, maar Spaan is tevreden met de ruimte waar hij nu terecht is gekomen. ,,We hebben hier twee keer zoveel ruimte om te trainen. Zeker nu met corona komt dat goed uit.” Alleen een eigen kantine heeft de club er niet meer.

Weerbaarheidstraining voor vrouwen

Spaan kijkt even aan hoe het allemaal loopt in de nieuwe zaal. Uiteindelijk is het de bedoeling verder te groeien. Hij denkt niet per se aan meer uren jiujitsu, maar aan specifieke trainingen. Weerbaarheidslessen voor vrouwen bijvoorbeeld.