Helmondse verdachte (16) van kopschoppen al maanden voortvluchtig: ‘Zou zich in januari melden’

Hij zou zich begin januari melden bij het politiebureau, had hij beloofd. Maar anderhalve maand later is de Helmondse jongen die verdacht wordt van een zware mishandeling nog altijd voortvluchtig. En dus gaf justitie deze week groen licht om zijn foto via internet te verspreiden. „Los van wat hij mogelijk heeft gedaan, die jongen is pas 16 jaar. Die foto blijft de rest van zijn leven op internet te zien”, zegt zijn advocaat Remco Oerlemans.