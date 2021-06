Helmondse verkeersbonzen krijgen diploma in raadzaal: ‘Bijzonder om hier te zijn’

Burgemeester Blanksma begint de huldiging met te vertellen hoe trots ze is op het clubje kinderen dat zich in de raadzaal verzameld heeft. Van de ongeveer 1300 basisschoolleerlingen die meededen aan het verkeersexamen, zijn de 16 die voor haar zitten, de enigen die het foutloos hebben afgelegd.

Een voor een mag een aantal kinderen vertellen hoe ze het examen vonden. ,,Als je op het zwarte knopje bij de microfoon drukt, gaat hij aan en kunnen we jullie goed horen”, zegt Blanksma. De 12-jarige Wouter Luijendijk: ,,Ik vond het niet zo spannend. Maar ik had de route al een keer gefietst en ik heb veel geoefend met het boekje dat we kregen.”

Hij was wel onder de indruk van de raadzaal. ,,Dat was een beetje spannend, maar het was wel cool”, vertelt hij na afloop. De 12-jarige Tom Nuijens uit De Mortel zit net als Wouter op basisschool De Hilt in Helmond en is het met zijn schoolgenootje eens. ,,Het was bijzonder om hier te zijn.”

Nummer 13

Sarah Janssen (10) uit Helmond is de enige van haar school De Korenaar in Brouwhuis die het examen foutloos maakte. Wanneer burgemeester Blanksma vraagt of er kinderen zijn die nog wat willen vertellen over het examen, steekt ze haar hand omhoog. ,,Ik had nummer 13, dat is eigenlijk het ongeluksgetal! Maar ik heb de route zes keer gefietst met mama dus ik heb veel geoefend.”

Haar moeder is er vandaag ook bij. ,,Het examen ging goed, maar er waren wel twee puntjes waar ik over twijfelde dus ik was verbaasd dat ik geen fouten heb gemaakt”, vertelt Sarah, wanneer ze met haar moeder buiten staat. Maar Sarah fietst graag, dus ze weet hoe het verkeer werkt. ,,Als we ergens heen gaan vraag of ik of we met de fiets kunnen”, zegt ze enthousiast.

Volledig scherm Burgemeester Blanksma reikte vanochtend aan 16 Verkeersbonzen (geslaagden) verkeersdiploma's uit. Deze kinderen hebben bijna of helemaal foutloos verkeersexamen gedaan. © Rene Manders/DCI Media

Tijd voor de uitreiking van de medailles en diploma’s. Eén voor één mogen de kinderen naar voren komen om deze in ontvangst te nemen en de burgemeester een hand te geven. De aanwezige ouders zitten met hun telefooncamera’s klaar om een foto te maken wanneer hun kind aan de beurt is. ,,Je hebt zes keer geoefend, dus dan mag het ook foutloos. Super gedaan”, zegt Blanksma wanneer Sarah aan de beurt is.

Een oorkonde en een wisselbeker

Er is ook een prijs voor de school die het het beste gedaan heeft. ,,Ik ben onder de indruk van de tijd en energie die scholen besteden aan het verkeersexamen. Ieder jaar gebeuren er toch weer ongelukjes met kinderen die naar school fietsen, dus het is heel belangrijk dat we dit doen. En ik ben blij dat we er iets feestelijks van kunnen maken”, zegt Blanksma.

Basisschool De Rank heeft de beste resultaten van de 28 deelnemende scholen. De vier aanwezige leerlingen mogen de oorkonde en wisselbeker in ontvangst nemen.

,,Nu mogen jullie weer terug naar school”, spreekt ze de kinderen toe. ,,Vertel daar maar hoe het was om hier te zijn vandaag.” Na afloop van de huldiging vertelt ze dat ze trots is op het feit dat de kinderen zo hun best gedaan hebben. ,,En het is ook mooi om het zelfvertrouwen van ze te zien.”