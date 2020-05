Helmondse verslaafde dievegge moet terug de cel in

De Helmondse (31) stond in eind 2018 voor de rechter voor een opzienbarende hoeveelheid diefstallen en inbraken in de eerste drie maanden van dat jaar. Auto’s en woningen waren niet veilig voor haar, fietsen zeker niet en ook in supermarkten sloeg ze toe. Meest opvallende was de keer dat ze het Helmondse ziekenhuis binnensloop, het uniform van een verpleegster aantrok en geld, pasjes en telefoons stal uit jassen en tassen. Ook verdwenen spullen uit laatjes van patiënten.